شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى مؤتمر سابك بعد غدِ والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة ، بعد غد مؤتمر (سابك 2020)، الذي تنظمه الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خلال الفترة من 22 إلى 26 من شهر جمادى الآخرة الجاري في مركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية ، وسط حضور عدد كبير من الخبراء والمختصين في مجال الصناعات .

وأعرب رئيس مجلس إدارة (سابك)، الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع عن بالغ الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته المؤتمر، وحضور سمو وزير الطاقة ، مؤكداً أن ذلك يجسد الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ، لسابك وللقطاع الصناعي بوجه عام، ودعمها جهود التطوير و الابتكار التي تقوم بها (سابك)، بما يتفق و خطط التنمية الهادفة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 ، مثمناً حرص سمو أمير المنطقة الشرقية و سمو وزير الطاقة على المشاركة في هذا المؤتمر نظرا لأهميته و لطبيعة القضايا التي يناقشها .

وأكد الدكتور الجربوع أن مؤتمر سابك 2020 الذي يقام تحت شعار "الجيل الرابع للكيمياء"، مَنصَّةً دوليةً تفتحُ البابَ للتوسعِ في الأعمالِ والفرصِ على الصعيدين المحليِّ والدَّوليِّ ، يُمثلُ من خلالِ رفعِ التحدياتِ المشتركةِ، وتطويرِ قدْرٍ أكبرَ من التفاهمِ والوعيِ بما يعززُ بيئةَ الاستثمارِ في المملكةِ؛ التي ستكون محورُ جلساتِ اليومِ الرابعِ من المؤتمر الذي سيخصص لمناقشة فرص الاستثمار في المملكة .

وسيناقش المؤتمر وهو المؤتمر الثالث عشر في سلسلة المؤتمرات التي تعقدها الشركة دوريا منذ العام 1994م، على مدى أربعة أيام أكثرَ من مئةِ ورقةِ عملٍ مقدمة من داخلِ (سابك) وخارجِها، يشارك فيها متحدثون وخبراء سعوديون ودوليون، كما سيصاحبه معرضاً هو الأكبرُ من نوعهِ في سلسلة المعارض التي صاحبت مؤتمرات (سابك)؛ من حيث عدد الشركاتِ والدُّولِ المشاركُة فيه ، مبينًا أن أكثرَ من 55 دولة ستشارك في المعرض ، فيما تجاوزَ عددُ العارضينَ 600 عارض .