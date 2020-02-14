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2020-02-14 طيران ناس يطلق 4 وجهات جديدة قريبًا ‏متابعات الخليج 365 - الرياض كشف الرئيس التنفيذي لطيران ناس، بندر المھنا، أن الشركة ستطلق قريبًا 4 وجھات جديدة لصيف 2020م. وأوضح المهنا أن الوجهات الجديدة تتضمن سالزبورغ في النمسا وتيرانا في ألبانيا وصلالة في سلطنة عمان والغردقة في مصر؛ كرحلات مباشرة ووجهات أخرى من الرياض وجدة والدمام والقصيم. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر كشف الرئيس التنفيذي لطيران ناس، بندر المھنا، أن الشركة ستطلق قريبًا 4 وجھات جديدة لصيف 2020م. وأوضح المهنا أن الوجهات الجديدة تتضمن سالزبورغ في النمسا وتيرانا في ألبانيا وصلالة في سلطنة عمان والغردقة في مصر؛ كرحلات مباشرة ووجهات أخرى من الرياض وجدة والدمام والقصيم.

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