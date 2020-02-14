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2020-02-14 اصطدام بين 3 مركبات على جسر الميناء بجدة متابعات الخليج 365 - جدة وقع حادث اصطدام بين 3 مركبات على جسر الميناء، باتجاه منطقة مكة المكرمة في محافظة جدة. وأفاد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الجمعة، بأن الحادث تسبب في إعاقة الحركة المرورية على الجسر.ولفت المركز إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر وقع حادث اصطدام بين 3 مركبات على جسر الميناء، باتجاه منطقة مكة المكرمة في محافظة جدة. وأفاد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الجمعة، بأن الحادث تسبب في إعاقة الحركة المرورية على الجسر.ولفت المركز إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.

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