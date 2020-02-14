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طريقة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر أبشر

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2020-02-14

طريقة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر أبشر

متابعات الخليج 365 - الرياض أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية طريقة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عن طريق أبشر، مشيرةً إلى أن المنصة بها جميع الإجراءات لاستخراج بدل فاقد للهوية الوطنية. وتابعت الأحوال ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر العناية بالعملاء بتويتر، أنه يتم الدخول عبر منصة أبشر، ثم يتم إلغاء الوثائق عن طريقة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، كما يحجز الشخص موعدًا إلكترونيًّا عن طريق خدمة طلب وثيقة بدل فاقد.وبعدها يجب إحضار جميع المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.كما أكدت وكالة الأحوال المدنية أن خدمة التعريف الإلكتروني تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة أبشر، دون الحاجة لمرافقتهم لمكتب الأحوال.
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