محمد بن مسعود - الدمام - 14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 08:51 PM كشفت عن رحلات أخرى من الرياض وجدة والدمام والقصيم "طيران ناس": "تيرانا" و"سالزبورغ" وصلالة والغردقة وجهاتنا الجديدة لصيف 2020 "طيران ناس": "تيرانا" و"سالزبورغ" وصلالة والغردقة وجهاتنا الجديدة لصيف 2020 كشف الرئيس التنفيذي لـ"طیران ناس" بندر بن عبدالرحمن المھنا؛ أن الشركة ستطلق قریبًا 4 وجھات جدیدة لصیف 2020م، والتي تتضمّن: "سالزبورغ" في النمسا، و"تیرانا" في ألبانیا، وصلالة في سلطنة عمان، والغردقة في مصر، كرحلات مباشرة ووجهات أخرى من الریاض وجدة والدمام والقصيم. الكلمات المفتاحية ، "طيران ناس": "تيرانا" و"سالزبورغ" وصلالة والغردقة وجهاتنا الجديدة لصيف 2020 ،

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