، اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر ،

محمد بن مسعود - الدمام - لشخص أجنبي دون تحديد جنسيته ولا متى دخل البلاد

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، في بيان مشترك عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي.

وبحسب ما ذكرته الـ"بي بي سي" فقد أشار البيان إلى أن التحاليل المعملية للحالة المشتبه بها جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، لكن "دون ظهور أي أعراض مرضية".

ولم يتضح من البيان جنسية الحالة المصابة أو نوعها (رجل أم امرأة)، ومتى دخلت البلاد، والمنطقة التي تقطن فيها.

ونقلت السلطات الصحية في مصر المريض بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا مشيرة إلى أن الشخص المصاب "مستقرة تمامًا" في الوقت الراهن.فيروس كورونا الجديد مصر