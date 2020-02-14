، بـ"هاتريك" حمدالله.. النصر يزلزل الشباب برباعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعاد نغمة الانتصارات.. وواصل مطاردة المتصدر

تصوير: ماجد البقمي

حوَّل فريق النصر الأول لكرة القدم تأخره أمام الشباب 1-2 لانتصار برباعية في الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ورفع النصر رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، وظل الشباب على نقاطه الـ25 في المركز الثامن.

المباراة

نجح فريق النصر في الدقيقة الـ13 في تسجيل الهدف الأول بعد كرة عرضية، ضربها عبدالرزاق حمدالله برأسه في الشباك.

وعند الدقيقة الـ15 كرة مرتدة للشباب، لعبها إسبريا عرضية، ضربها ديوب بقدمه أرضية زاحفة، تصدى لها جونز.

وفي الدقيقة الـ16 هجمة مرتدة نصراوية، مررها يحيى الشهري لأحمد موسى، واجه بها المرمى، وسقط أثناء التسديد، مرت ضعيفة.

نجح الشباب في الدقيقة الـ35 في تسجيل هدف التعادل بعد كرة عرضية من عبدالله الزوري، أبعدها عبدالإله العمري، وصلت لإسبيريا، سددها أرضية زاحفة محرزًا هدف تعادل.

بدأ الشوط الثاني سريعًا، وأضاع الفريقان عددًا من الفرص.

وفي الدقيقة الـ58 سجَّل الشباب هدفه الثاني عن طريق جوانكا بعد كرة عرضية.

وفي الدقيقة الـ70 كرة عرضية، ضربها خالد الغنام برأسه، أمسك بها فاروق ين مصطفى.

ونجح النصر في الدقيقة الـ81 في تسجيل هدف التعادل بعد عرضية بيتروس، سددها حمدالله.

واحتسب الحكم في الدقيقة الـ91 ركلة جزاء، وقام بطرد لديوب، نفذها حمدالله على يمين فاروق بن مصطفى.

وأضاف خالد الغنام الهدف الرابع بعد عرضية نور الدين امرابط.

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