، "رماة الأخضر" يتأهّبون للمشاركة في البطولة العربية الـ15 في مصر ،

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يشارك المنتخب السعودي للرماية في البطولة العربية الـ15 الشاملة للرماية، والتي ستقام في جمهورية مصر خلال الفترة من ١٧-٢٦ فبراير الجاري.
وكانت بعثة المنتخب السعودي قد وصلت، اليوم الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ استعدادًا لمنافسات البطولة على جميع الأسلحة.
ويمثل المنتخب السعودي في رماية الأطباق (سكيت): الأمير الدكتور سعود بن الحسن آل سعود، وسعيد المطيري، وحاتم الشمري.
ويمثل الأخضر السعودي في رماية الأطباق (حفرة): محمد الشريدة، ودليم القحطاني، وفهد المطيري.
وفي منافسات رماية المسدس يمثل المنتخب السعودي الرماة: عقيل البدراني، ومحمد العمري، ومحمد المالكي، وسفر الدوسري، ومحمد الهلالي، وعطاالله العنزي.
وفي منافسات رماية البندقية يمثل منتخب المملكة الرماة: حسين الحربي، ومسفر العماري، وعبدالرحمن الجحيدلي، ومبارك الدوسري، ومحمد الحربي.
من جهته أكد المدير التنفيذي للاتحاد رئيس البعثة أحمد منصور الشهراني، أن المنتخب السعودي للرماية يضم لاعبين موهوبين تم استقطابهم وتدريبهم وفق استراتيجية محددة، يسير عليها الاتحاد بمتابعة من رئيس الاتحاد السعودي للرماية فارس عصمت السعدي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومتمنيًا التوفيق لجميع اللاعبين.
"رماة الأخضر" يتأهّبون للمشاركة في البطولة العربية الـ15 في مصرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-14
يشارك المنتخب السعودي للرماية في البطولة العربية الـ15 الشاملة للرماية، والتي ستقام في جمهورية مصر خلال الفترة من ١٧-٢٦ فبراير الجاري.
وكانت بعثة المنتخب السعودي قد وصلت، اليوم الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ استعدادًا لمنافسات البطولة على جميع الأسلحة.
ويمثل المنتخب السعودي في رماية الأطباق (سكيت): الأمير الدكتور سعود بن الحسن آل سعود، وسعيد المطيري، وحاتم الشمري.
ويمثل الأخضر السعودي في رماية الأطباق (حفرة): محمد الشريدة، ودليم القحطاني، وفهد المطيري.
وفي منافسات رماية المسدس يمثل المنتخب السعودي الرماة: عقيل البدراني، ومحمد العمري، ومحمد المالكي، وسفر الدوسري، ومحمد الهلالي، وعطاالله العنزي.
وفي منافسات رماية البندقية يمثل منتخب المملكة الرماة: حسين الحربي، ومسفر العماري، وعبدالرحمن الجحيدلي، ومبارك الدوسري، ومحمد الحربي.
من جهته أكد المدير التنفيذي للاتحاد رئيس البعثة أحمد منصور الشهراني، أن المنتخب السعودي للرماية يضم لاعبين موهوبين تم استقطابهم وتدريبهم وفق استراتيجية محددة، يسير عليها الاتحاد بمتابعة من رئيس الاتحاد السعودي للرماية فارس عصمت السعدي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومتمنيًا التوفيق لجميع اللاعبين.
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
08:06 PM
"الشهراني": المنتخب يضمّ لاعبين موهوبين تم تدريبهم وفق استراتيجية محدّدة
يشارك المنتخب السعودي للرماية في البطولة العربية الـ15 الشاملة للرماية، والتي ستقام في جمهورية مصر خلال الفترة من ١٧-٢٦ فبراير الجاري.
وكانت بعثة المنتخب السعودي قد وصلت، اليوم الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ استعدادًا لمنافسات البطولة على جميع الأسلحة.
ويمثل المنتخب السعودي في رماية الأطباق (سكيت): الأمير الدكتور سعود بن الحسن آل سعود، وسعيد المطيري، وحاتم الشمري.
ويمثل الأخضر السعودي في رماية الأطباق (حفرة): محمد الشريدة، ودليم القحطاني، وفهد المطيري.
وفي منافسات رماية المسدس يمثل المنتخب السعودي الرماة: عقيل البدراني، ومحمد العمري، ومحمد المالكي، وسفر الدوسري، ومحمد الهلالي، وعطاالله العنزي.
وفي منافسات رماية البندقية يمثل منتخب المملكة الرماة: حسين الحربي، ومسفر العماري، وعبدالرحمن الجحيدلي، ومبارك الدوسري، ومحمد الحربي.
من جهته أكد المدير التنفيذي للاتحاد رئيس البعثة أحمد منصور الشهراني، أن المنتخب السعودي للرماية يضم لاعبين موهوبين تم استقطابهم وتدريبهم وفق استراتيجية محددة، يسير عليها الاتحاد بمتابعة من رئيس الاتحاد السعودي للرماية فارس عصمت السعدي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومتمنيًا التوفيق لجميع اللاعبين.
، "رماة الأخضر" يتأهّبون للمشاركة في البطولة العربية الـ15 في مصر ،
المصدر : الخليج 365
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