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تشارك كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض في معرض "جامعتي بوابة مستقبلي"، الذي تقيمه مدارس المملكة بالرياض خلال الفترة من 16 وحتى 20 فبراير 2020م، حيث سيقدم منسوبو العلاقات العامة بالكلية المشاركين في المعرض شرحاً وافياً عن الكلية وأقسامها والأنشطة المقامة فيها، والذي يتيح الفرصة أمام الراغبين في مواصلة دراستهم وفق أعلى معايير الجودة العالمية في التعليم العالي، كما يتيح فرصة للحصول على المزيد من الخبرات والمهارات الأكاديمية التي تسهم في صقل شخصية الطالب في الجانبين الأكاديمي والمهني، ليكون طالبًا مميزًا على مختلف الأصعدة.
وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، أن مشاركة الكلية في الملتقى بهدف الوصول إلى جميع فئات الطلاب في المرحلة الثانوية وتعريفهم بالكلية وتخصصاتها وأقسامها وشروط القبول والتسجيل فيها.
كلية الاتصالات بالرياض تشارك في معرض "جامعتي بوابة مستقبلي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-14
تشارك كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض في معرض "جامعتي بوابة مستقبلي"، الذي تقيمه مدارس المملكة بالرياض خلال الفترة من 16 وحتى 20 فبراير 2020م، حيث سيقدم منسوبو العلاقات العامة بالكلية المشاركين في المعرض شرحاً وافياً عن الكلية وأقسامها والأنشطة المقامة فيها، والذي يتيح الفرصة أمام الراغبين في مواصلة دراستهم وفق أعلى معايير الجودة العالمية في التعليم العالي، كما يتيح فرصة للحصول على المزيد من الخبرات والمهارات الأكاديمية التي تسهم في صقل شخصية الطالب في الجانبين الأكاديمي والمهني، ليكون طالبًا مميزًا على مختلف الأصعدة.
وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، أن مشاركة الكلية في الملتقى بهدف الوصول إلى جميع فئات الطلاب في المرحلة الثانوية وتعريفهم بالكلية وتخصصاتها وأقسامها وشروط القبول والتسجيل فيها.
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
07:12 PM
بهدف التعريف بالكلية وتخصصاتها وشروط القبول والتسجيل فيها
تشارك كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض في معرض "جامعتي بوابة مستقبلي"، الذي تقيمه مدارس المملكة بالرياض خلال الفترة من 16 وحتى 20 فبراير 2020م، حيث سيقدم منسوبو العلاقات العامة بالكلية المشاركين في المعرض شرحاً وافياً عن الكلية وأقسامها والأنشطة المقامة فيها، والذي يتيح الفرصة أمام الراغبين في مواصلة دراستهم وفق أعلى معايير الجودة العالمية في التعليم العالي، كما يتيح فرصة للحصول على المزيد من الخبرات والمهارات الأكاديمية التي تسهم في صقل شخصية الطالب في الجانبين الأكاديمي والمهني، ليكون طالبًا مميزًا على مختلف الأصعدة.
وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، أن مشاركة الكلية في الملتقى بهدف الوصول إلى جميع فئات الطلاب في المرحلة الثانوية وتعريفهم بالكلية وتخصصاتها وأقسامها وشروط القبول والتسجيل فيها.
، كلية الاتصالات بالرياض تشارك في معرض "جامعتي بوابة مستقبلي" ،
المصدر : الخليج 365
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