، "التقاعد" تحذّر من التعامل مع "حملات إلكترونية مشبوهة" تستغلّ شعارها ،

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جدّدت المؤسسة العامة للتقاعد، تحذيرها من التعامل مع الحملات المشبوهة التي تعمل على استغلال اسمها وشعارها كوسيلة لتمرير محاولة ممارسة عمليات غير مشروعة، ومؤكدة أنّ هذه الصفحات الإلكترونية وأمثالها لا تمثّل المؤسسة بأيّ شكلٍ من الأشكال، وتحذر من التعامل معها.
وأكّدت "التقاعد" أن المصدر الرئيس لكافة أخبار المؤسسة هو بوابتها الإلكترونية وحساباتها الرسمية الموثّقة على منصات التواصل الاجتماعي، وما عدا ذلك فإنه لا يمتّ لها بصلة، وليس لها به أيّ علاقة.
ودعت الجميع إلى توخّي الحذر والتأكد من مصدر استقاء المعلومة، وعدم الانجرار إلى مواقع مشبوهة تستهدف النيل من مصداقيتها، أو التصريح باسمها حول قضايا ليست ذات علاقة.المؤسسة العامة للتقاعد حملات إلكترونية مشبوهة
"التقاعد" تحذّر من التعامل مع "حملات إلكترونية مشبوهة" تستغلّ شعارهافهد الغبيوي الخليج 365 2020-02-14
جدّدت المؤسسة العامة للتقاعد، تحذيرها من التعامل مع الحملات المشبوهة التي تعمل على استغلال اسمها وشعارها كوسيلة لتمرير محاولة ممارسة عمليات غير مشروعة، ومؤكدة أنّ هذه الصفحات الإلكترونية وأمثالها لا تمثّل المؤسسة بأيّ شكلٍ من الأشكال، وتحذر من التعامل معها.
وأكّدت "التقاعد" أن المصدر الرئيس لكافة أخبار المؤسسة هو بوابتها الإلكترونية وحساباتها الرسمية الموثّقة على منصات التواصل الاجتماعي، وما عدا ذلك فإنه لا يمتّ لها بصلة، وليس لها به أيّ علاقة.
ودعت الجميع إلى توخّي الحذر والتأكد من مصدر استقاء المعلومة، وعدم الانجرار إلى مواقع مشبوهة تستهدف النيل من مصداقيتها، أو التصريح باسمها حول قضايا ليست ذات علاقة.
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
07:04 PM
تستخدمه كوسيلة لتمرير وممارسة عمليات غير مشروعة
جدّدت المؤسسة العامة للتقاعد، تحذيرها من التعامل مع الحملات المشبوهة التي تعمل على استغلال اسمها وشعارها كوسيلة لتمرير محاولة ممارسة عمليات غير مشروعة، ومؤكدة أنّ هذه الصفحات الإلكترونية وأمثالها لا تمثّل المؤسسة بأيّ شكلٍ من الأشكال، وتحذر من التعامل معها.
وأكّدت "التقاعد" أن المصدر الرئيس لكافة أخبار المؤسسة هو بوابتها الإلكترونية وحساباتها الرسمية الموثّقة على منصات التواصل الاجتماعي، وما عدا ذلك فإنه لا يمتّ لها بصلة، وليس لها به أيّ علاقة.
ودعت الجميع إلى توخّي الحذر والتأكد من مصدر استقاء المعلومة، وعدم الانجرار إلى مواقع مشبوهة تستهدف النيل من مصداقيتها، أو التصريح باسمها حول قضايا ليست ذات علاقة.
، "التقاعد" تحذّر من التعامل مع "حملات إلكترونية مشبوهة" تستغلّ شعارها ،
المصدر : الخليج 365
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