شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. شاب يغامر بحياته لحماية امرأة من سيارة مسرعة برفحاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام شاب في محافظة رفحاء بالمغامرة بحياته من أجل إنقاذ امرأة وأطفالها من سيارة كانت تسير بسرعة عالية. ووثق مقطع فيديو ما أقدم عليه الشاب، حيث قام أثناء عبور السيدة بجعل سيارته في مواجهة السيارة المسرعة خلفه. وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، حيث اختلفت تعليقاتهم ما بين مدح في شجاعة الشاب، فيما انتقد آخرون مؤكدين أن تصرفه متهور وغير مسؤول وأنه عرض حياته وحياة قائد المركبة الأخرى للخطر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. شاب يغامر بحياته لحماية امرأة من سيارة مسرعة برفحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.