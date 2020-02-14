شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة مؤثرة لمواطنة تعلم الفتيات قيادة السيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت مواطنة قصتها مع تعليم الفتيات قيادة السيارات بعد الأمر الملكي السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة. وقالت الفتاة التي تدعى لمي إنها بدأت تعليم قيادة السيارة للفتيات منذ صدور الأمر الملكي الذي يهدف لتمكين المرأة في المجتمع. وأوضح لمى:” البداية كانت من دائرتي كأصدقائي وآخر مرة كانت منذ يومين”، لافتة:”علمني والدي قيادة السيارة عندما كان عمري 13 سنة كي أعتمد علي نفسي في المستقبل”.

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