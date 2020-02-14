شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق لـ المواطنين : افتحوا النوافذ والأبواب وقت الظهيرة خلال هذه الأيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إنه من المستحسن خلال هذه الأيام فتح النوافذ والأبواب وقت الظهيرة لإخراج البرودة المحتبسة داخل المنازل والأبنية.

وأكد أن آثار الموجة الباردة مازالت لاصقة على الأشياء، مضيفا أن التهوية تُسّرع خروجها وتجدد الهواء العالق.

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