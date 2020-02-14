أخطر وكر لترويج المخدرات والخمور في ضمد يديره مسلح أفريقي (فيديو وصور)

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الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو أخطر وكر لترويج المخدرات والخمور في ضمد يديره مسلح أفريقي. وسادت حالة من الرعب والخوف بين أهالي القري المجاورة لهذا الوكر الذي يديره مسلح أفريقي ويرتاده عدد من الشباب. واستغاث أهالي القري المجاورة للوكر بالجهات الأمنية للقبض على هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة وتوقيع عقوبات رادعة بحقهم كي يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه. Advertisements

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