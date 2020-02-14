شكرا لمتابعة خبر عن أتربة وغبار على 6 مناطق بالمملكة غدًأ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الأرصاد عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا السبت، محذرة من نشاط الرياح السطحية.

وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك ، حائل، المدينة المنورة تمتد الى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

كما توقعت سماء غائمة الى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك ، الجوف .