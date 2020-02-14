شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن يروي تفاصيل اختطاف ممرضة لمولود منذ 20 عاما في القطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعادت قصة خاطفة الرضيعين المختطفين قبل عشرين عام بالدمام إلى الأذهان حادثة أخرى مشابهة لها وقعت في القطيف قبل عشرين عاما أيضا.

وأوضح يحيي جابر، أحد أقارب الضحية المختطفة في القطيف، أن زوجة أخيه عندما انجبت مولودًا تم اختطافه بعدة ساعات من ولادته، مشيرًا إلى أن سيدة كانت ترتدى زى ممرضة أخذت المولود الصغير بحجة تطعيمه، ألا انها أخذته ولم تعد.

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وأضاف أن المستشفي لم تتفعل مع الحادث بسرعة، حيث قامت بعد عدة ساعات بإبلاغ الجهات الأمنية، مؤكدًا أن الطفل مازال مفقودًا حتى هذه اللحظة.

وأكد أن زوجة أخيه عانت بسبب هذا الحادث، وإصيبت بحالة نفسية، مناشدًا المسؤولين بالمساعدة لإيجاد ابن اخيه المفقود.

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