شكرا لمتابعة خبر عن ضحكة ودية بين أمير الرياض ومواطن أهداه صقر من نوع خاص (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقبل مواطن على تقديم هدية من نوع خاص إلى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ أمير الرياض أثتاء جوله له في سيارته.

ويبدو من الفيديو أن المواطن استوقف أمير الرياض الذي كان يجلس في سيارته وأعطاه هدية لوحة، وأخبره أنه سيعطيه هدية صقر.

وأثارت هدية الصقر ضحكة أمير الرياض الذي أندهش من الأمر، إلا أن المواطن فاجأه بأن الصقر هو نجله شاب يدرس الكيمياء في الجامعة.

ودار حوار ودي بين أمير الرياض والمواطن حول نجله، ووعده الأمير بأن يقدم له ما يٌريده.