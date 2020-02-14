شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تغدر بالسعودية وتوجه لها طعنة موجعة في الظهر.. وصحيفة أمريكية تكشف مايجري وراء الكواليس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الإمارات أجرت مفاوضات سرية مع ألد أعداء المملكة العربية السعودية في المنطقة، ما يعد خيانة وطعنة تسددها الإمارات في ظهر المملكة، حسب ناشطين ومراقبين سعوديين..

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الإمارات تغدر بالسعودية وتوجه لها طعنة موجعة في الظهر.. وصحيفة أمريكية تكشف مايجري وراء الكواليس



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وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس الخميس، نقلًا عن مسؤولين في الولايات المتحدة وإيران ودول في الشرق الأوسط، أن المفاوضات التي شارك فيها مسؤولون إيرانيون كبار جرت أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، في أبوظبي، في مسعى من الإمارات إلى التوصل لاتفاق سلام منفصل مع إيران وتفادي جولة العنف التي كان من شأنها تقويض جهودها المستمرة على مدى سنين لتقديم نفسها كبؤرة استقرار في المنطقة المضطربة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وغربيين استنتاجهم، أن الإمارات أطلقت هذه المفاوضات بعد أن خلصت إلى أنها لا تثق بشكل كبير بنهج واشنطن تجاه إيران وبإمكانها بنفسها الاضطلاع بدور فريد في تخفيف التوترات الإقليمية.

وجاء ذلك عقب سلسلة هجمات منسوبة إلى إيران، بما في ذلك استهداف ناقلات تجارية في خليج عمان وقصف معملين لشركة "أرامكو" السعودية في سبتمبر.

ولفتت الصحيفة إلى أن المفاوضات الإماراتية-الإيرانية التي علمت عنها إدارة ترامب من تقارير استخباتية فقط أثارت قلقًا بالغًا داخل البيت الأبيض، حيث اجتمع أعضاء مجلس الأمن القومي بغية مناقشة عواقب هذا التطور الذي عكس هشاشة الجبهة التي عمل ترامب بدأب منذ أكثر من عامين على إنشائها ضد إيران.

ويذكر أن الإمارات أعلنت سحب قواتها المشاركة في حرب اليمن، بعد مرور خمس سنوات على انطلاق معركة "عاصفة الحزم" بقيادة السعودية في خطوة اعتبرها مراقبون صادمة للمملكة.