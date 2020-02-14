شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن.. أولى ‘‘الصور الواضحة‘‘ من مدينة الحزم محافظة الجوف بعد إعلان الحوثيين السيطرة عليها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية وعسكرية، عن آخر المستجدات للمعارك بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة الجوف(شمال شرق اليمن).

وحسب المصادر، فإن الجيش الوطني وقبائل "دهم" تمكننت من التصدي لاعنف هجوم شنته مليشات الحوثي على "المحزمات" بمحافظة الجوف.

قد يهمك ايضاً:

شباب يبيعون أجسادهم للسائحات الأوروبيات والثمن “بخس”.. ومايحدث لهم في الخلوة وسرير النوم لا تتوقعه



الإمارات تغدر بالسعودية وتوجه لها طعنة موجعة في الظهر.. وصحيفة أمريكية تكشف مايجري وراء الكواليس



ورد الآن.. أولى ‘‘الصور الواضحة‘‘ من مدينة الحزم محافظة الجوف بعد إعلان الحوثيين السيطرة عليها!



موسكو تهدد أنقرة لأول مرة.. إذا أسقط أردوغان طائرة روسية فسيُضرب على جميع الجبهات..!



خطيب حوثي يعيد قراءة نشرة الأخبار لقناة المسيرة من فوق منبر خطبة الجمعة.. شاهد كيف كانت ردة فعل المصلين تجاهه..!



اقتلعت عين زوجها لهذا السبب الصادم .. ‘‘تفاصيل‘‘



حفل زفاف يتسبب بأزمة سياسية وصراع دولي بعد نشر صور العريس مع عروسه في هذه الأوضاع.. شاهد ما ظهر فيها؟

أسد يفترس أكبر “ظبي“ في العالم.. هاجمه على قارعة الطريق أمام المارة والنهاية صادمة! (فيديو)

وسيم يوسف يحرج إمام الحرم المكي “عادل الكلباني“ والأخير يوجه له “صفقة حارة“ على الهواء مباشرة (فيديو)



مفاجأة مزلزلة.. صدام حسين يظهر في “كركوك” ويثير رعب السلطات العراقية وصدور أمر قهري بالقبض عليه.. شاهد كيف نجا في آخر لحظة؟



إمام الحرم المكي ‘‘عادل الكلباني’’ يحرج إعلامية سعودية برد مفاجئ حينما قالت له: أريد التعدد في الأزواج مثل الرجال (فيديو)



وأخيرًا.. فتح وصية “قاسم سليماني“: وصف هذه الدولة بـ“الكلب المسعور“ وفجر مفاجأة بشأن صدام حسين.. شاهد ماورد فيها؟



Advertisements

مذيعة MBC “سهير القيسي“ ممتلئة وتبحث عن الدفئ والحنان.. نظرات غزل وأناقة تفوق الخيال



أسود مفترسة تلفظ أنفاسها الأخيرة بشكل جماعي.. والسبب صادم للجميع (صور)



المطاعم في السعودية تشهد أزمة وحملة مقاطعة غير مسبوقة.. والسبب صادم



بكل جراءة.. مذيعة MBC “لجين عمران“ تعترف: مارست رغبتي لسنوات مع هذا الشخص.. مش عيب ولا حرام كوني أنثى (فيديو)



عروس سعودية تبحث عن أماكن رخيصة لتجهيزات الزواج.. فحدث مالم تتوقعه وفي شهر العسل كانت المفاجأة! (صور)



ثعبان ضخم انقض على ’’تمساح شرس’’ وحينما أوشك على افتراسه كانت الصدمة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب! (فيديو)



أسد مفترس يلتهم “خنزير ضخم“ في أقل من دقيقة.. وحينما أوشك على افتراسه كانت النتيجة صادمة! (فيديو)



أسود مفترسة تتصارع مع البشر والنتيجة صادمة.. (فيديو لأصحاب القلوب القوية)

أسد اقترب من حبيبته ‘‘اللبوة’’ وهي نائمة على ظهرها.. ومارس رغبته أمام الزوار وعندما استيقظت كانت الصدمة! ‘‘فيديو’’



مذيعة MBC “لجين عمران“ تتألق في إطلالة ساحرة وإعلان مفاجئ بمناسبة خطوبة ابنتها الفاتنة جيلان.. شاهد



وفاة عروسين بنفس اللحظة وهما في وضع حميمي داخل غرفة النوم.. والسبب صادم للجميع!





وذكرت المصادر، إن المواجهات بين الجيش والمليشيات استمرت المعارك لاكثر من 15ساعة متواصلة مخلفا عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.

وفي السياق، نفت مصادر عسكرية سقوط مدينة "الحزم" عاصمة محافظة الجوف بيد الحوثيين، وأكدت أن الجيش تمكن من التصدي للهجوم الحوثي الذي وصفته ب "الأعنف" خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت المصادر، أن ما يروج له الحوثيين عبر نشطائهم بالسيطرة على مديرية "الحزم" هدفها رفع المعنويات لمقاتلي الجماعة الذين تكبدوا خسائر كبيرة في مختلف الجبهات بالجوف.

وتواصل مليشيا الحوثيين التي تتحكم بالإتصالات من صنعاء قطع الاتصالات عن محافظة الجوف (شمال شرق اليمن) للأسبوع الرابع على التوالي.

وعزلت الجماعة المحافظة عن العالم في ظل هجمة شرسة تشنها المليشيات على المحافظة وتصاعد وتيرة المواجهات في أكثر من جبهة هناك.

وحسب المعلومات فإن مواجهات عنيفة تدور في منطقة العقبة شمال شرق الجوف وفي جبال المقاطع المحاذية لجبال يام جنوب مديرية الغيل غربي الجوف.

وتواصل مليشيا الحوثي هجومها العنيف على محافظة الجوف حيث تدور هناك معارك يومية منذ استيلاء الحوثيين على مساحات واسعة في جبهة نهم ووصولهم إلى مفرق الجوف وهو المثلث الذي يربط محافظات (صنعاء - الجوف - مارب).