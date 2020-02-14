شكرا لقرائتكم خبر عن اقتلعت عين زوجها لهذا السبب الصادم .. ‘‘تفاصيل‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت محكمة وليستر بمقاطعة ليسيسترشاير شرق بريطانيا، حكمًا يقضي بسجن امرأة لمدة تسعة أعوام، لإدانتها بضرب زوجها بعنف شديد لدرجة أنها تسببت بفقدان عينه اليمنى، وذلك بسبب خلافات عائلية كبيرة عاشتها المتهمة، ومن بينها انقطاع علاقتهما لأكثر من 20 عامًا.

قد يهمك ايضاً:

شباب يبيعون أجسادهم للسائحات الأوروبيات والثمن “بخس”.. ومايحدث لهم في الخلوة وسرير النوم لا تتوقعه



الإمارات تغدر بالسعودية وتوجه لها طعنة موجعة في الظهر.. وصحيفة أمريكية تكشف مايجري وراء الكواليس



ورد الآن.. أولى ‘‘الصور الواضحة‘‘ من مدينة الحزم محافظة الجوف بعد إعلان الحوثيين السيطرة عليها!



موسكو تهدد أنقرة لأول مرة.. إذا أسقط أردوغان طائرة روسية فسيُضرب على جميع الجبهات..!



خطيب حوثي يعيد قراءة نشرة الأخبار لقناة المسيرة من فوق منبر خطبة الجمعة.. شاهد كيف كانت ردة فعل المصلين تجاهه..!



اقتلعت عين زوجها لهذا السبب الصادم .. ‘‘تفاصيل‘‘



حفل زفاف يتسبب بأزمة سياسية وصراع دولي بعد نشر صور العريس مع عروسه في هذه الأوضاع.. شاهد ما ظهر فيها؟

أسد يفترس أكبر “ظبي“ في العالم.. هاجمه على قارعة الطريق أمام المارة والنهاية صادمة! (فيديو)

وسيم يوسف يحرج إمام الحرم المكي “عادل الكلباني“ والأخير يوجه له “صفقة حارة“ على الهواء مباشرة (فيديو)



مفاجأة مزلزلة.. صدام حسين يظهر في “كركوك” ويثير رعب السلطات العراقية وصدور أمر قهري بالقبض عليه.. شاهد كيف نجا في آخر لحظة؟



إمام الحرم المكي ‘‘عادل الكلباني’’ يحرج إعلامية سعودية برد مفاجئ حينما قالت له: أريد التعدد في الأزواج مثل الرجال (فيديو)



وأخيرًا.. فتح وصية “قاسم سليماني“: وصف هذه الدولة بـ“الكلب المسعور“ وفجر مفاجأة بشأن صدام حسين.. شاهد ماورد فيها؟



Advertisements

مذيعة MBC “سهير القيسي“ ممتلئة وتبحث عن الدفئ والحنان.. نظرات غزل وأناقة تفوق الخيال



أسود مفترسة تلفظ أنفاسها الأخيرة بشكل جماعي.. والسبب صادم للجميع (صور)



المطاعم في السعودية تشهد أزمة وحملة مقاطعة غير مسبوقة.. والسبب صادم



بكل جراءة.. مذيعة MBC “لجين عمران“ تعترف: مارست رغبتي لسنوات مع هذا الشخص.. مش عيب ولا حرام كوني أنثى (فيديو)



عروس سعودية تبحث عن أماكن رخيصة لتجهيزات الزواج.. فحدث مالم تتوقعه وفي شهر العسل كانت المفاجأة! (صور)



ثعبان ضخم انقض على ’’تمساح شرس’’ وحينما أوشك على افتراسه كانت الصدمة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب! (فيديو)



أسد مفترس يلتهم “خنزير ضخم“ في أقل من دقيقة.. وحينما أوشك على افتراسه كانت النتيجة صادمة! (فيديو)



أسود مفترسة تتصارع مع البشر والنتيجة صادمة.. (فيديو لأصحاب القلوب القوية)

أسد اقترب من حبيبته ‘‘اللبوة’’ وهي نائمة على ظهرها.. ومارس رغبته أمام الزوار وعندما استيقظت كانت الصدمة! ‘‘فيديو’’



مذيعة MBC “لجين عمران“ تتألق في إطلالة ساحرة وإعلان مفاجئ بمناسبة خطوبة ابنتها الفاتنة جيلان.. شاهد



وفاة عروسين بنفس اللحظة وهما في وضع حميمي داخل غرفة النوم.. والسبب صادم للجميع!





وذكرت وكالة إرم نقلاً عن صحيفة "مترو" البريطانية، أمس الأربعاء، أن المتهمة كلير ويلسون 39 عامًا، لم تعترف لهيئة المحكمة بذنبها، وأنكرت وهي تبكي نيتها في التسبب بالأذى لزوجها على الرغم من أنه بات يرتدي عينًا اصطناعية.

وقال المدعي العام جوي كوونج خلال جلسات الاستماع بالمحكمة: "إن الهجوم وقع صباح 11 آب أغسطس 2018، حيث كان الزوجان في فندق "بريمير إن" بمدينة لوبورو البريطانية، وبعدما أسرفا في شرب الكحول داخل غرفتهما في الفندق، انهالت الزوجة بالضرب على زوجها المخمور، من خلال لكمه بيديها وجلده بسلك كهربائي مرارًا وتكرارًا قبل أن تسحق رأسه بطاولة، مما أدى لتمزق مقلة عينه اليمنى وفقدانها للأبد".

ثم نزل الزوج المتعثر في نهاية المطاف إلى قسم الاستقبال في الطابق السفلي للفندق، وهو مغطى بالدماء للحصول على المساعدة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة، كانت أدينت سابقاً بضرب زوجها بسكين في عام 2015م، بسبب مشاكل عائلية كبيرة عاشتها، والعلاقة الصعبة التي تجمعها مع زوجها ومن بينها غيابه الدائم عنها، وانقطاع علاقتهما الجسدية منذ أكثر من 20 عاما، مما أدى لإصابتها بمشاكل عقلية كبيرة.