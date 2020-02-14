شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب حوثي يعيد قراءة نشرة الأخبار لقناة المسيرة من فوق منبر خطبة الجمعة.. شاهد كيف كانت ردة فعل المصلين تجاهه..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب خطيب حوثي في مغادرة المصلين المسجد بعد إعادته نشره الأخبار المشابهه لقناة المسيرة الحوثية على المصلين .

وقالت مصادر محلية بمحافظة صنعاء ” للمشهد اليمني ” اليوم الجمعة أن الخطيب بدأ خطبته بسرد الانتصارات المزعومة للحوثيين في جبهة نهم والتي يطلق عليها أسم البنيان المرصوص .

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خطيب حوثي يعيد قراءة نشرة الأخبار لقناة المسيرة من فوق منبر خطبة الجمعة.. شاهد كيف كانت ردة فعل المصلين تجاهه..!



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وأضافت المصادر أنه بعد سرد الانتصارات المزعومة تم الانتقال من جبهة نهم إلى جبهة صرواح بمأرب ولم يكتفي الخطيب الحوثي بذلك رغم تأخر فترة الخطبة وتضور الناس جوعا .

وأكد المصدر أن الخطيب بدأ بعد ذلك في شرح أبطال المعركة والربط بين القيادي الحوثي أبو يونس عبد الخالق الحوثي قائد المعركة أخو زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي والربط بينه وبين علي بن أبي طالب .

ووضح المصدر أن المصلين قاموا بالخروج من المسجد وهو ماجعل الخطيب يختصر الخطبة ويبدأ بالدعاء لعلي بن أبي طالب متجاوزا بقية الصحابة كما ان الخطيب دعاء إلى الاقتداء بفاطمة الزهراء والتي يصادف ذكرى ميلادها يوم أمس الخميس على حد زعمهم رابطا بينها وبين الحوثيين على اساس أنها جدتهم !

الجدير ذكره أن صلاة الجمعة لم يحضرها إلى أعداد قليلة بعد مغادرة المصلين للمسجد والذي ذهب بعضهم إلى مساجد أخرى بينما أقام آخرون صلاة الظهر بديلا عن الجمعة بعد تسييس الحوثيين للدين والذي تم فيه تحويل خطبتي الجمعة إلى التعبئة والتحريض لتدمير اليمن بدلا من النصح والإرشاد .