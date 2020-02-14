“أمانة مكة” تنعى موظفها “الدعدي” الذي توفي خلال حملة على مصنع مخالف

نعى أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، ومنسوبو الأمانة زميلهم موظف بلدية مكة المكرمة الذي توفي قبل يومين أثناء أداء واجبه خلال إغلاق مصنع كسارة مخالف. وعبر أمين مكة ومنسوبو الأمانة عن صادق مواساتهم لأسرة الفقيد ناصر رجاء الدعدي، سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة ولأسرته الصبر والسلوان.

وكانت مصادر ذكرت أن الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة، استبعدت وجود شبهة جنائية في وفاة الموظف، مبينة أن النيابة العامة أعادت ملف القضية إلى الشرطة لعدم وجود شبهة جنائية حتى الآن. وأبانت أن الموظف ركب الشيول المتواجد في المصنع المخالف بعد فرار العمالة، في محاولة لتغيير مكانه، ما أدى إلى انقلابه فلقي الموظف مصرعه، وذلك بشهادة زملائه الذين كانوا برفقته في الجولة البلدية.