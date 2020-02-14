العثور على الفتاة المختفية بعد خروجها من مدرستها في الرياض.. ومصادر تكشف عن حالتها

علمت مصادر أن الطالبة “لين الأحمري” مفقودة حي ضاحية لبن بالرياض ، قد عُثِر عليها -اليوم- .

وكشفت مصادر أن الطالبة بصحة وعافية ، دون أن تذكر عن تفاصيل اختفائها .

وكانت المفقودة طالبة “متوسطة ٢١١” بضاحية لبن قد اختفت عن الأنظار بعد خروجها من المدرسة، وسط إعلان حالة الاستنفار بحثاً عنها، والاستعانة بكل الكاميرات الحرارية والسبل المتوافرة؛ ليتم العثور عليها بعد قرابة ٢٤ ساعة من الاختفاء.