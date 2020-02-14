مواطن يهدي أمير الرياض بهدية غير متوقعة .. دهاء و ذكاء البدو

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يفاجئ أمير الرياض بهدية .

جاء ذلك بعدما استوقف المواطن أمير الرياض ، وأهدى له لوحة ، ثم قال له عندي لك صقر .

ورد عليه أمير الرياض وين الصقر ، فقال له المواطن : ” بس يكبر شوي” ، ونادى المواطن على ابنه ويدعى سلمان وقدمه لأمير الرياض طالباً منه إيجاد وظيفة له .

وسأله الأمير عن مؤهلاته ليقول له الشاب أنه يدرس في جامعة شقراء تخصص كيمياء ، ليبلغه الأمير بأن يتابعهم في الإمارة .



