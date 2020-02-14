هكذا يمكنك تمديد سداد «تمويل مربي الماشية» لـ4 سنوات من صندوق التنمية الزراعية

أتاح صندوق التنمية الزراعية، الفرصة أمام الحاصلين على تمويل مربي الماشية المنتظمين في عملية سداد الأقساط؛ تمديد فترة السداد إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين.

وأشار صندوق التنمية الزراعية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أنه يمكن الاستفادة من تمديد فترة سداد تمويل مربي الماشية، الذي يقدمه الصندوق خلال 45 يومًا فقط من خلال التسجيل هنا.

شروط تمديد سداد تمويل مربي الماشية لأربع سنوات من صندوق التنمية الزراعية

وأوضح صندوق التنمية الزراعية، أن تمديد سداد تمويل مربي الماشية يقتصر على برنامج التكاليف التشغيلية لمربي الماشية، مشترطًا أن يكون عميل الصندوق منتظمًا في السداد، فيما تتاح خدمة تمديد فترة السداد خلال 45 يومًا من تلقي الإشعار.

صندوق التنمية الزراعية يمنح تمويلًا بـ100 ألف ريال كحدٍ أقصى لصغار مربي الماشية

وكان صندوق التنمية الزراعية، قد حدد شروط حصول صغار مربي الماشية على تمويل بحد أقصى 100 ألف ريال، ولا تتجاوز نسبة التمويل 75% من قيمة المشروع؛ بشرط ألا يكون المستفيد موظفًا، سواء كان حكوميًّا أو بالقطاع الخاص.

وأوضح صندوق التنمية الزراعة، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يتم سداد القرض على أقساط شهرية، موضحًا أن القرض يُصرف على دفعتين لواقع 50% من قيمة القرض لكل دفعة.

شروط للاستفادة من تمويل مربي الماشية من صندوق التنمية الزراعية

واشترط صندوق التنمية الزراعية لتمويل صغار مربي الماشية، أن يكون طالب التمويل مسجلًا لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وألا يكون موظفًا سواء كان حكوميًا أو بالقطاع الخاص، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

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ويقتصر التمويل على صغار المربين، الذين يمتلكون ما بين 50 لـ500 رأس ماشية، وحسب شروط صندوق التنمية الزراعية فإنه على طالب التمويل حضور ورشة تعريفية في مجال تربية الماشية، من أجل الحصول على التمويل، ويمكن للطلاب الجامعيين الاستفادة من هذا التمويل في حالة ضمان الانتظام في السداد.

الشروط الواجب توافرها في كفيل القرض الزراعي وفقًا لصندوق التنمية الزراعية

ومن الشروط الواجب توافرها في الكفيل للقرض الزراعي، تتمثَّل في ألا يقل عمر الكفيل عن 21 سنة، وأن يكون الكفيل موظفًا لدى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقًا لصندوق التنمية الزراعية.

وكان صندوق التنمية الزراعية، قد أفاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن 1151 مواطنًا استفاد في عام 2019م من قروض مربيّ الماشية بقيمة 60 مليون ريال، فيما مول الصندوق قروضًا زراعية بنحو ملياري ريال في العام ذاته.

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