«البيئة» تتابع المراحل النهائية لتشغيل أكبر مستشفى بيطري في العالم

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها تتابع المراحل النهائية من إنشاء وتجهيز وتشغيل أكبر وأحدث مشروع مستشفى بيطري في العالم بمنطقة القصيم بمسمى «مستشفى سلام البيطري للإبل»؛ بتكلفة تقديرية تتجاوز 100 مليون ريال.

وأفد بيان للوزارة، بأن المشروع يهدف إلى تمكين القطاع الخاص من تقديم الخدمات البيطرية للمربين، واستدامة قطاع الإبل وتطويره.

وأشار البيان، إلى أن وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان، اطلع على سير العمل في المشروع التابع لمجموعة «سلام البيطرية»، وكذا خطة المجموعة للتوسع في إنشاء مستشفى آخر، بالإضافة إلى مناقشة دعم الوزارة ومساندتها في هذا التوسع؛ لما فيه خدمة لمربي الإبل.

وأشار البيان، إلى أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لجهود الوزارة لرفع الكفاءة في مجال الخدمات البيطرية وتحسينها.

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وأوضح، أن المشروع سيسهم في تمكين القطاع الخاص من تقديم التسهيلات الممكنة في المجال، ليقوم بدوره المأمول في حماية وتطوير الثروة الحيوانية في المملكة، ودعم مبادرات الوزارة الخاصة بالتحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتسهيلًا لمربي الإبل للوصول إلى الخدمات البيطرية داخل المملكة، التي ستسهم بدورها في استدامة قطاع الإبل وتطويره إلى مستويات مميزة.

ولفت البيان، إلى أنه جرى منح المستثمرين ترخيصًا أوليًا للمشروع، وسيتم إصدار الترخيص النهائي للتشغيل بعد استكمال تعيين الكوادر البيطرية والطبية المشغلة للمستشفى.

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