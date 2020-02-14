رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية: نستعد لإنشاء 7 أبراج مكتبية وإدارية

كشف رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية «مفلح الهفتاء»، عن اعتزام المدينة إنشاء سبعة أبراج مكتبية وإدارية خلال عامي 2020 و2022.
وأضاف «الهفتاء» أن تلك الابراج سوف تتضمن استوديوهات ومكاتب إدارية للفضائيات.
وأكد الهتفاء أن المدينة تمتلك أفضل مركز بث فضائي بالشرق الأوسط، فضلًا عن القمر الصناعي الافتراضي «بدر سات»، والذي أثبت نجاح مبيعاته على المستوى العربي على الرغم من حداثته.
وأضح رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية أن مساحة المدينة تتجاوز أربعة ملايين متر مربع موزعة في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أنه هناك خطة مسبقة للتوسع على ثلاث مراحل.
وأشار «الهفتاء» إلى مساعي المدينة لتوطين مستقبل صناعة السينما والمحتوى الإعلامي والترفيهي والإعلاني وفق رؤية خبراء ذلك القطاع، الذي يتنامى فيه حجم الاستثمارات.
ونوه رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية بأن قطاع صناعة المحتوى والترفيه به تطور مشهود جراء القفزات النوعية بالمجال التقني.
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