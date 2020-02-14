بالفيديو.. العثور على مفقودة ضاحية لبن بالرياض بعد واقعة الاختفاء

عثرت الجهات المختصة، اليوم الجمعة، على «مفقودة لبن» بالرياض، التي اختفت عقب خروجها من مدرستها أمس الخميس.

وأوضحت الجهات المختصة -وفقًا لبرنامج «صباح العربية» المذاع على العربية- أن الفتاة لين الأحمري بصحة جيدة، مشيرةً إلى أنه تم العثور عليها صباح الجمعة.

ودشن مغردون أمس، هاشتاقًا للبحث عن الفتاة المختفية، كما تطوع العديد في المشاركة للبحث عنها، واستُنفرت الجهات الأمنية في الرياض للعثور عليها.

وتبلغ لين الأحمري الرابعة عشرة من عمرها، واختفت عقب خروجها من المدرسة، وتقدمت أسرتها ببلاغ عن اختفائها.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة لجنة التنمية بلبن الدكتور عبدالله الناهسي، عبر حسابه بتويتر: «نشكر الله -جل وعلا- لين الأحمري مفقودة ضاحية لبن في أحضان أسرتها.. تم العثور عليها وهي بصحة وسلامة».

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وغرد الدكتور الناهسي، أمس الخميس: «نرجو من كافة أهالي ضاحية لبن، وفرق التطوع وأهل النخوة، البحث معنا عن المفقودة لين عبدالرحمن الأحمري، العمر: 14 سنة، اختفت عند خروجها من مدرسة متوسطة ٢١١ بعد الظهر الواقعة خلف سوق شهد بشارع تبوك.. تعاني من ضعف بالبصر وتلبس نظارات ومريول المدرسة».

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