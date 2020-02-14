مصادر «عاجل»: إطلاق منصة منار لسوق الدورات التدريبة

علمت «عاجل» أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني، اعتمدت «منصة السوق الإلكتروني» تحت اسم «منار».

وأشارت المصادر إلى أن «منار» لنشر الدورات التطويرية المعتمدة ومواعيد إقامتها وإصدار شهادات الحضور للمتدربين إلكترونيًّا من خلالها.

كما تهدف المنصة الجديدة إلى محاربة الشهادات والمعاهد التي تهدف إلى تزوير البرامج أو الشهادات.

وتوفر «منار» برامج ودورات مثل الدبلوم التدريبي، وهو أحد البرامج التدريبية المرخصة التي تقدمها المنشأة التدريبية مدتها من سنتين إلى ثلاث سنوات بعد المرحلة الثانوية أو ما يُعادلها، والبرنامج التأهيلي ومدته من سنة إلى أقل من سنتين.

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وتعد الدورات التأهيلية أحد البرامج التدريبية المرخصة التي تقدمها منار ومدتها أكثر من شهر إلى أقل من سنة ولا يقل عدد ساعاتها التدريبية عن ستين ساعة.

وهناك أيضًا الدورات التطويرية هي أحد البرامج التدريبية المرخصة التي تقدمها المنشأة التدريبية ومدتها شهر واحد وعدد ساعاتها التدريبية لا تزيد على ستين ساعة.

رابط منصة منار لسوق الدورات التدريبة