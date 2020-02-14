المؤسسة العامة للتقاعد: 6 حالات تمنح المرأة معاشًا تقاعديًّا

حددت المؤسسة العامة للتقاعد الحالات التي تحصل فيها النساء على المعاش التقاعدي، وكيفية احتساب مدة الخدمة، بالإضافة إلى الخدمات والمميزات التي تحصل عليها المتقاعدة بعد بلوغها سن الستين.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد 6 حالات تستحق فيها الموظفة معاشًا تقاعديًّا، منها المُحالَة إلى التقاعد لبلوغها سن الستين سنة، بشرط ألا تقل مدة خدمتها عن سنة، والمتوفاة والمفصولة بسبب عجزها عن العمل بصورة قطعية، مهما تكن مدة خدمتها.

6 حالات تستحق فيهم المرأة معاشًا تقاعديًّا من المؤسسة العامة للتقاعد

وكذلك التي انتهت خدمتها لأي سبب كان، ولديها خدمة مدتها ٢٥ سنة فأكثر، ومَن انتهت خدمتها بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء، أو بأمر سامٍ وبغير سبب تأديبيي، بشرط ألا تقل مدة خدمتها عن ١٥ سنةً، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

أما الحالة الأخيرة التي تستحق فيها المرأة معاشًا تقاعديًّا، فهي المُحالَة إلى التقاعد بناءً على طلبها، ولديها خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل مدتها عن ٢٠ سنة كاملة، بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينها، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد ردًّا على استفسار إحدى المستفيدات حول كيفية استخراج بطاقة التقاعد، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ أنه يمكن الحصول على بطاقة المتقاعد من خلال تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد أو زيارة أقرب فرع للمؤسسة.

كيفية احتساب مدة الخدمة المحتسبة للتقاعد وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد، فإن مدة الخدمة المحتسبة للمرأة المتقاعدة هي مدة الخدمة الفعلية التي قضتها على مرتبة في ميزانية الدولة أو ميزانيات الهيئات العامة، كما تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحتسبة لغرض التقاعد.

ومن المدد المستبعَدة من الاحتساب لغرض التقاعد، مدد الغياب بدون إجازة، ومدة الإجازة الاستثنائية، وأي إجازات أخرى بدون مرتب عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية، ومدة كف اليد إذ تقرر حرمان الموظفة من راتبها، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

وكذلك كسور الشهر في مجموع مدة الخدمة، ومدة الخدمة التي ينص أي من الأنظمة على عدم احتسابها، ومدة شغل الوظيفة أو المرتبة بالمخالفة لأحكام النظام، كالاستمرار في الخدمة المدنية بعد بلوغ سن التقاعد دون تمديد، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

كيف تحسبين معاشك التقاعدي وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعدي؟

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يحسب المعاش على أساس جزء من أربعين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير الذي كان تتقاضاه المتقاعدة عند نهاية الخدمة على النحو التالي:

1 - المعاش التقاعدي المستحق = (الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة بالأشهر ) ÷ 480.

2 - تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل ٤٠% من آخر راتب أساسي كانت تتقاضاه، ما لم تكن تسوية المعاش -بحسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة- تمنح معاشًا أكبر، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

3 - تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز أثناء العمل وبسببه، على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل ٨٠% من الراتب الأساسي الأخير، ما لم تكن تسوية المعاش بحسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة (١) تمنح معاشًا أكبر، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

ماذا يحدث لمعاش المتقاعدة في حالة الوفاة وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد؟

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في حالة وفاة المتقاعدة، فإنه يُقرَّر للمستحقين عنها معاش بقدر المعاش المستحق لها، يوزع بينهم بالتساوي إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر. أما إذا كان عددهم اثنين فيخصص لهما ٧٥% من المعاش. وأما إذا كان المستفيد واحدًا فيخصص له ٥٠% من المعاش، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن المستحقين عن صاحبة المعاش هم: الزوج، والأم، والأب، والابن، والبنت، وابن/بنت الابن الذي توفي في حياة صاحبة المعاش، والأخ، والأخت، والجد، والجدة. وفيما عدا الابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحبة المعاش عند وفاتها.

هل يحصل الأبناء الذكور على المعاش التقاعدي للمرأة في حالة الوفاة؟

فيما يُقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد، وأولاد الابن، والإخوة إذا بلغوا سن الحادية والعشرين. واستثناءً، يستمر المعاش إذا كان المستحق طالبًا في إحدى المدارس الثانوية أو العالية المعترف بها أو ما يناظرها، بشرط أن يكون الطالب منتظمًا في دراسته، فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرين، أو تخرُّجه؛ أيهما أقرب.

ومن الحالات المستثناة، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد، إذا كان المستحق طالبًا في إحدى المدارس الثانوية أو العالية المعترف بها أو ما يناظرها ، بشرط أن يكون الطالب منتظمًا في دراسته، فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرين أو تخرُّجه أيهما أقرب، وإذا كان مصابًا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة، إلى أن يزول العجز.

مكافأة مالية للمرأة التي لا ينطبق عليها شروط المعاش التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد

أما إذا انتهت خدمة الموظفة المحتسبة لغرض التقاعد ولم تتوافر لديها أي من حالات استحقاق المعاش التقاعدي؛ فإنها تستحق مكافأة تُصرَف لمرة واحدة، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد. ويتم احتساب المكافأة كالتالي:

1 - الخدمة التي تقل عن (١٠) سنوات: الراتب الأساسي الأخير × ١٠% × مدة الخدمة بالأشهر = المكافأة المستحقة لمرة واحدة.

2 - الخدمة التي تبلغ (١٠) سنوات ولم تبلغ ٢٥ سنة: الراتب الأساسي الأخير × ١١% × مدة الخدمة بالأشهر = المكافأة المستحقة لمرة واحدة.

3 - المستقيلات بسبب الزواج تحسب مكافأتهن على أساس ١١% مهما كانت مدة الخدمة، بشرط إكمال سنة التجربة، ما لم تكن مستحقة للمعاش بحسب القواعد المقررة في النظام.

4 - من تم طي قيدها بسبب طي قيد زوجها، تستحق مكافأة لمرة واحدة تحتسب كالآتي: الراتب الأساسي الأخير × ١٤% × مدة الخدمة بالأشهر = المكافأة المستحقة لمرة واحدة.

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