بالفيديو.. «المرور» يحذر من تجاوز الحافلات المدرسية.. ويوضح الغرامة

حذّر»المرور السعودي، قائدي المركبات من تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطرق أثناء توقفها، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

ونشر مقطع فيديو -عبر حساب الرسمي بموقع «تويتر»- يوضح الطريقة الصحيحة للتعامل مع توقف الحافلات المدرسية، وكتب :حفاظًا على سلامتهم يجب على قائدي المركبات عدم تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطرق.

يذكر أن جدول المخالفات المرورية رقم (6) ينص على فرض غرامة تتراوح بين 3 و6 آلاف ريال، في حال تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها.

وفي سياق آخر، أوضح المرور السعودي -في وقت سابق- أنه سيتم قريبًا التوسع في استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفات المرورية بطرق المملكة، لا سيما المتعلقة بعدم الالتزام بمسارات الطرق.

وذكر المرور -عبر حسابه بتويتر-: «قريبًا.. الإدارة العامة للمرور وضمن التوسع في استخدام التقنية، سيتم استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفين للأنظمة المرورية»، وتابعت أن الكاميرات سترصد «عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق».

ونشر المرور مقطعًا مصورًا يوضح الأثر السلبي الذي تسببه مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، على باقي المركبات. مشيرًا إلى أن تجاوز أنظمة المرور يؤدي إلى حوادث مرورية وعرقلة حركة السير.

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وأشار المرور إلى أنه بدأ استخدام أجهزة ذكية مطورة من قبل الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني (تحكم)، لرصد وضبط هذه المخالفات على كل الطرق.

وأوضح المرور، أن التقنية الحديثة تقوم بتحديد المركبة المخالفة وتصويرها باستخدام الذكاء الصناعي، ورصدها بشكل آلي.

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