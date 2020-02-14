باشرت الفرق الميدانية ببلدية محافظة الدلم أعمال حملة إزالة السيارات التالفة والمهملة ابتداءً من منطقة الصناعية بالمحافظة، أولى محطات الحملة، ومن المخطط أن تتوسع تدريجياً لتصل إلى مختلف أحياء المحافظة. من جهته، أوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان العايد أن الحملة امتداد للجهود التي تبذلها الأمانة لتحسين المشهد الحضري في المنطقة، وتعزيز جودة الحياة، واستشعار لما تشكله السيارات التالفة والمهملة من خطر على السكان، وتشويها للمشهد العام في المدن. مشيراً إلى أن البلدية ستعمل لتحقيق أهداف الحملة، والاستجابة للبلاغات، وتغطية المناطق المستهدفة بالحملة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الدلم تبدأ إزالة السيارات التالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.