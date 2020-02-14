السعودية اليوم / الارصاد الجوية البريطانية تصدر تحذيرات جراء توقع فيضانات ورياح عاتية



لندن 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

أصدر مكتب الإرصاد الجوي في بريطانيا تحذيرات جراء توقع فيضانات عارمة ورياح عاتية مع قدوم العاصفة "دينيس".

وتوقع المكتب هطول أمطار غزيرة يوم غد السبت تعادل معدل هطول شهر كامل مما قد يسبب فيضانات عارمة في أجزاء واسعة من البلاد.

كما حذر المكتب من أن سرعة الرياح قد تصل إلى 90 كلم/ساعة في المناطق الساحلية وفي أجزاء واسعة من إنجلترا وجنوب اسكتلندا.

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19:35ت م

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