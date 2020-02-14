السعودية اليوم / الصين: إصابة أكثر من 1700 عامل طبي بفيروس كورونا



بكين 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم إصابة أكثر من 1700 عامل طبي بسلالة جديدة من فيروس كورونا، فضلًا عن وفاة ستة آخرين.

وقال نائب مدير اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسنج يي شين، إن الغالبية العظمى (1502 من 1716) من حالات الإصابة بين العاملين في المجال الطبي سُجلت في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس المميت.

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19:20ت م

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