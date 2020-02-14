السعودية اليوم / السفير الخريجي يستقبل سفير إندونيسيا لدى تركيا



أنقرة 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

استقبل معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي بمكتبه بمقر السفارة في أنقرة اليوم، سفير إندونيسيا لدى تركيا الدكتور لالو محمد إقبال.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين السفارتين وجهود تعزيزها.

// انتهى //

19:18ت م

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