

جدة 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

غادر فخامة رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي جدة اليوم.

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبد العزيز الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي, ومدير عام شرطة محافظة جدة اللواء محمد بن فهد آل صقر, ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .

// انتهى //

18:29ت م

0096





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس جمهورية غينيا يغادر جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.