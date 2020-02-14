السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية يستقبل وفداً من سفارة جمهورية نيبال بالمملكة



الدمام 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

التقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل, وفداً من سفارة جمهورية نيبال الديموقراطية الاتحادية لدى المملكة, وذلك للاطلاع على ما يحظى به العاملون الأجانب بالمملكة من رعاية كاملة وفقاً للقوانين التي تنظم وجودهم وتحفظ حقوقهم ومعرفة مالهم وما عليهم.

ورحب المقبل خلال اللقاء الذي حضره مدير عام إدارة التسوية الودية بالوزارة سليمان التويجري و مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطرش ومساعد مدير إدارة الوافدين بالمنطقة الشرقية العقيد عادل المطيري ومدير إدارة الأزمات بالفرع حمد الصقور بالوفد النيبالي.

وأكد أن مثل هذه الزيارات تأتي لتعزز التعاون و التعريف بأبرز المستجدات فيما يتعلق بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالعمل التي تهدف الى تحسين ظروف العمل للوافدين وتعزيز الثقافة العمالية لديهم و الذي يعد أحد أهداف الوزارة، كونه يعكس مدى وعي العمّال بأنظمة المملكة.

من جانبه أوضح مدير عام إدارة التسوية الودية بالوزارة سليمان التويجري للوفد الزائر أن نظام "ودي" للتسوية الودية بمكاتب العمل يُعد المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل وتنتهي القضايا خلال (21) يوماً أما بالصلح أو إحالتها إلى المحاكم العمالية، علمًا بأن النظام حاليا يعمل بثمان لغات وجاري إضافات لغات جديدة, مشير إلى ان الوزارة منحت صلاحيات مستخدم للبرنامج للسفارات لمتابعة قضايا رعاياها وتسجيل الدعاوى.

بدوره أبان مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطرش أن وزارة العمل ألزمت المنشآت بضرورة توثيق عقود جميع العمّال العاملين لديها وفقاً لجدول زمني، تهدف من خلالها إلى حفظ حقوق أصحاب العلاقة (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة انتاجيته، إضافة الى ضمان مطابقة عقود العاملين بالقطاع الخاص لنظام العمل والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.

أما العقيد المطيري فقدم للوفد نبذة عن إجراءات العمل المعمول بها حاليا المبنية على توجيهات سمو وزير الداخلية بشأن معالجة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة ، حيث ساهم وبشكل إيجابي في الحد من الخلافات العمالية.

من جانبه أكد الصقور أن نشر الوعي بالأنظمة والتعليمات يساهم بشكل فعّال في إيجاد بيئة عمل آمنه وسليمة تعزز من الإنتاجية.

وفي ختام اللقاء أثنى الوفد النيبالي على الجهود التي تقوم بها المملكة في حفظ حقوق العاملين ، منوهين بالتطور في الخدمات المقدمة من قبل الوزارة لتسهيل متابعة أمور العاملين بالمملكة.

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18:19ت م

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