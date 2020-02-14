السعودية اليوم / تأسيس أول فريق إعلامي في الكلية التقنية للبنات بحفر الباطن



حفر الباطن 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

دشنت عميدة الكلية التقنية للبنات بحفر الباطن حنان ضحوي المطيري أول فريق إعلامي بالكلية سعياً منها للإسهام في إبراز طاقات و مواهب المتدربات داخل وخارج محيط الكلية و العمل على صقل شخصيتهن في التعامل مع المواهب التي يتميزنّ بها وما له من انعكاس إيجابي على المتدربات و تنمية ما يملكن من موهبة.

وأكدت عميدة الكلية أن الفريق الإعلامي للكلية سيكون حلقة وصل بين الكلية والمجتمع لتسليط الضوء على الإنجازات بالكلية بما يظهر هويتها ويبرز أنشطتها لدى المجتمع.

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17:55ت م

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