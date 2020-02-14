السعودية اليوم / عودة القوات الحكومية في مالي إلى مدينة كيدال بعد غياب ست سنوات



داكار 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

عادت قوات جيش مالي إلى مدينة كيدال شمال البلاد بعد غياب ست سنوات إثر سيطرة متمردي الطوارق الانفصاليين عام 2014 على المدينة.

ويمثل هذا الانتشار وفق المتحدث باسم الجيش ديران كون، انتصارًا رمزيًا لجهود الحكومة لاستعادة سلطة الدولة في شمال مالي وتطبيق اتفاق سلام أُبرم عام 2015 مع المتمردين تضمن وعدًا بمزيد من الحكم الذاتي المحلي مقابل عودة القوات الحكومية.

واندلعت التوترات في مالي عام 2012 بعد محاولة انقلاب فاشلة، وفي 2015، وقعت الحكومة المالية وبعض الجماعات المسلحة اتفاقًا للسلام، إلا أن الخلافات السياسية والمجتمعية لا تزال تغذي الصراعات شمالي مالي، مما يقوض جدوى الاتفاق على أرض الواقع.

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16:51ت م

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