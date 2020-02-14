شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» : لم نسجل أى إصابة بكورونا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة، أنها لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة ، ويتم تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

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