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شكرا لقرائتكم قرد يقتحم أحد مباني جامعة الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قرد يقتحم أحد مباني جامعة الباحة
متابعات الخليج 365 – محمد المقصّي – الباحة
أظهر مقطع فيديو اقتحام قرد أحد مباني جامعة الباحة، ما أثار الذعر والهلع وسط تخوّف من أن يتسبب في أذى الطالبات.
وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة الباحة الدكتور ساري الزهراني لـ ” متابعات الخليج 365 ” بأنه بصرف النظر عن التحقّق من صحة المقطع بنسبته إلى أحد مباني جامعة الباحة؛ فإنّ الجامعة ممثلة في إدارة الأمن الجامعي، وبتوجيه ومتابعة من مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين تؤكد للجميع بأنها حريصة كل الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للحفاظ على سلامة طالباتها.
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