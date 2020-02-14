اخبار السعوديه

قرد يقتحم أحد مباني جامعة الباحة

0 نشر
مراسل المواطن 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم قرد يقتحم أحد مباني جامعة الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-14

قرد يقتحم أحد مباني جامعة الباحة

متابعات الخليج 365 محمد المقصّي الباحة

Advertisements

أظهر مقطع فيديو اقتحام قرد أحد مباني جامعة الباحة، ما أثار الذعر والهلع وسط تخوّف من أن يتسبب في أذى الطالبات.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة الباحة الدكتور ساري الزهراني لـ ” متابعات الخليج 365 ” بأنه بصرف النظر عن التحقّق من صحة المقطع بنسبته إلى أحد مباني جامعة الباحة؛ فإنّ الجامعة ممثلة في إدارة الأمن الجامعي، وبتوجيه ومتابعة من مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين تؤكد للجميع بأنها حريصة كل الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للحفاظ على سلامة طالباتها.

تابعنا على 9ce023e146.jpg تواصل معنا على52b71d2adb.jpg

شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرد يقتحم أحد مباني جامعة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا