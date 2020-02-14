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شكرا لقرائتكم لا إصابات بـ فيروس كورونا في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-02-14
متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم، حتى اليوم الجمعة، تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة. وشددت الصحة، في تغريدة لها عبر تويتر، على أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة: إنه تم رصد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الصيني الرئيسي في 13 من فبراير شباط و121 حالة وفاة جديدة.وفي وقت سابق اليوم أعلن إقليم هوبي، مركز التفشي في الصين، عن 4823 إصابة جديدة و116 حالة وفاة في الإقليم.
لا إصابات بـ فيروس كورونا في المملكة
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