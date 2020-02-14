الزعاق: افتحوا النوافذ والأبواب وقت الظهيرة

2020-02-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نصح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، بفتح النوافذ والأبواب وقت الظهيرة خلال هذه الأيام؛ لإخراج البرودة المحتبسة داخل المنازل والأبنية. وقال الزعاق في تغريدة له عبر تويتر: إن آثار الموجة الباردة ما زالت لاصقة على الأشياء، والتهوية تُسّرع خروجها وتجدد الهواء العالق.يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل). فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا، يتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ ساعة، وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.