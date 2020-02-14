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2020-02-14 رئيس غينيا يغادر جدة متابعات الخليج 365 – واس

غادر رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي جدة اليوم.

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي, ومدير عام شرطة محافظة جدة اللواء محمد بن فهد آل صقر, ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر. Advertisements تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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