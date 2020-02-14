، انطلاق أول مزاد للتطبيقات الناشئة خلال المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني ،

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تشهد العاصمة السعودية الرياض، بدء انطلاقة فعاليات المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، تحت شعار لقاء مستقبل التجارة، وذلك في تاريخ ٢ مارس المقبل ولمدة ٣ أيام، في مركز الرياض للدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويستهدف المعرض جميع شركات التسويق الإلكتروني وشركات تقنية المعلومات المهتمة بالتسويق الإلكتروني والتجارة الالكترونية المحلية والعالمية، وسيتم عقد جلسات ودورات وورش عمل مجانية بشهادات حضور مقدمة من رعاة التدريب، يقدمها عدد من المتخصصين وابراز عدد من قصص النجاح لعدد من رواد ورائدات الأعمال، تنظمه شركة الرؤية الرقمية للمعارض والمؤتمرات.
وأوضح المدير التنفيذي للمعرض صلاح العتيبي، أن المعرض يحتضن نخبة من المتحدثين لتقديم أخر الإنجازات الحديثة في التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، مع وجود أكبر مزاد للتطبيقات الناشئة، ولقاء لمن يبحثون عن ممولين أو شركاء أو مستثمرين لتطبيقات الالكترونية.
كما يستهدف المعرض جميع رواد الأعمال والمسوقين، ولمن يمتلكون متاجر الكترونية وكذلك لمن يريد الاطلاع على ما توصلت إليه التجارة الإلكترونية.
ودعا "العتيبي"، إلى تحميل تطبيق SIDMC الخاص بالتسجيل بالمعرض وورش العمل وحضور جلسات المعرض، ويهدف المعرض من خلال مشاركتكم بنشر ثقافة التسويق والتجارة الالكترونية، بما ينسجم مع توجهات وطموحات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى نشر التوعية في كيفية بناء المواقع والمنصات والتطبيقات الالكترونية في مجال التسويق والتجارة الالكترونية، ومواكبة للنمو العالمي في التجارة الإلكترونية.
كما يشارك في المعرض معظم القطاعات الحكومية والهيئات ذات العلاقة، وكذلك معظم الشركات الالكترونية الدولية والمحلية الكبرى والناشئة، وشركات الدعم اللوجستي والنقل، ويعد أول معرض تقني في رئاسة قمة العشرين G20 وكذلك أول معرض رقمي في اعتبار الرياض العاصمة العربية الرقمية، ولمزيد من المعلومات زيارة موقع المعرض www.sidmc-sa.comالرياض المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية شركات التسويق الإلكتروني شركات تقنية المعلومات مزاد التطبيقات الناشئة
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 06:54 PM
تشارك فيه هيئات حكومية وعدد من رواد الأعمال والمسوقين
تشهد العاصمة السعودية الرياض، بدء انطلاقة فعاليات المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، تحت شعار لقاء مستقبل التجارة، وذلك في تاريخ ٢ مارس المقبل ولمدة ٣ أيام، في مركز الرياض للدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويستهدف المعرض جميع شركات التسويق الإلكتروني وشركات تقنية المعلومات المهتمة بالتسويق الإلكتروني والتجارة الالكترونية المحلية والعالمية، وسيتم عقد جلسات ودورات وورش عمل مجانية بشهادات حضور مقدمة من رعاة التدريب، يقدمها عدد من المتخصصين وابراز عدد من قصص النجاح لعدد من رواد ورائدات الأعمال، تنظمه شركة الرؤية الرقمية للمعارض والمؤتمرات.
وأوضح المدير التنفيذي للمعرض صلاح العتيبي، أن المعرض يحتضن نخبة من المتحدثين لتقديم أخر الإنجازات الحديثة في التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، مع وجود أكبر مزاد للتطبيقات الناشئة، ولقاء لمن يبحثون عن ممولين أو شركاء أو مستثمرين لتطبيقات الالكترونية.
كما يستهدف المعرض جميع رواد الأعمال والمسوقين، ولمن يمتلكون متاجر الكترونية وكذلك لمن يريد الاطلاع على ما توصلت إليه التجارة الإلكترونية.
ودعا "العتيبي"، إلى تحميل تطبيق SIDMC الخاص بالتسجيل بالمعرض وورش العمل وحضور جلسات المعرض، ويهدف المعرض من خلال مشاركتكم بنشر ثقافة التسويق والتجارة الالكترونية، بما ينسجم مع توجهات وطموحات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى نشر التوعية في كيفية بناء المواقع والمنصات والتطبيقات الالكترونية في مجال التسويق والتجارة الالكترونية، ومواكبة للنمو العالمي في التجارة الإلكترونية.
كما يشارك في المعرض معظم القطاعات الحكومية والهيئات ذات العلاقة، وكذلك معظم الشركات الالكترونية الدولية والمحلية الكبرى والناشئة، وشركات الدعم اللوجستي والنقل، ويعد أول معرض تقني في رئاسة قمة العشرين G20 وكذلك أول معرض رقمي في اعتبار الرياض العاصمة العربية الرقمية، ولمزيد من المعلومات زيارة موقع المعرض www.sidmc-sa.com
، انطلاق أول مزاد للتطبيقات الناشئة خلال المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني ،
المصدر : الخليج 365
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