، تكريم 61 عضوًا ومشرفًا في ختام مسابقات أندية الحي للبنين بتعليم جدة ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
اختُتمت مسابقات أندية الحي بتعليم جدة للبنين، بتكريم الفائزين من الطلاب والمشاركين في المسابقات الترفيهية، في الحفل الختامي الذي نظّمته إدارة نشاط الطلاب للبنين بنادي الحي بمدارس الثغر بالخالدية، بحضور مساعد المدير العام للخدمات المساندة نائب الرئيس التنفيذي لنوادي الحي بتعليم جدة عبدالعزيز الرفاعي، ومدير إدارة نشاط الطلاب ممثل أندية الحي عوض العتيبي، وعدد من القادة التربويين والمشرفين على الأندية بجدة.
وقال مساعد مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالعزيز الرفاعي، في كلمته أثناء الحفل: إن "نشاط الطلاب المتنوع في الفترة المسائية من خلال مشاركة الطلاب في أندية الحي المنشرة في أحياء جدة، له أهمية وتأثير كبير، من خلال إشراكهم في برامج وفعاليات تربوية يقوم عليها مشرفون أكفاء من المعلمين".
وأضاف: "يلبي التنوع في المسابقات النوعية والخروج عن المألوف، احتياجات الشباب المتمثلة في مسابقات الخط العربي، ومسابقة الإلقاء (الخطابة- الشعر)، ومسابقة كرة الطاولة، ومسابقة الكراسي المتحركة لكرة السلة لأصحاب المهن من ذوي الإعاقة، وغيرها من البرامج النوعية المختلفة"، وقدم شكره للطلاب والمعلمين والقائمين على الأندية؛ لجهودهم الكبيرة في تقديم الفائدة لأبنائنا الطلاب في جميع المجالات.
من جهته قال ممثل أندية الحي للبنين بـ"تعليم جدة" عوض العتيبي: إن "أندية الحي المنتشرة في أحياء جدة استقبلت خلال الفترة الماضية الكثير من الزوار والطلاب، تجاوزوا 5 آلاف زائر يوميًّا في 41 ناديَ حيٍّ على مستوى تعليم جدة والمنتشرة في الأحياء".
وأضاف: "شارك أكثر من 500 طالب في المسابقات الترفيهية والرياضية والثقافية التي نظّمتها الأندية خلال الفترة الماضية، وتنافس الأعضاء على الفوز في المسابقات، التي كان لها الأثر الإيجابي بين المشاركين، وفي ختام المسابقات تم تكريم ٣٠ عضوًا في جميع المسابقات و31 معلمًا من العاملين في الأندية والداعمين"؛ مقدمًا شكره لإدارة الأندية في الوزارة وشركة تطوير على اعتماد مثل هذه الفعاليات، ودعمها، والشكر للقائمين على الأندية من قادة ومشرفين لجهودهم في تقديم المحتوى التربوي الذي يلبي تطلعات الشباب من خلال المسابقات والبرامج النوعية.
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 06:36 PM
"الرفاعي": البرامج والفعاليات التربوية يقوم عليها مشرفون أكفاء من المعلمينتكريم 61 عضوًا ومشرفًا في ختام مسابقات أندية الحي للبنين بتعليم جدة
اختُتمت مسابقات أندية الحي بتعليم جدة للبنين، بتكريم الفائزين من الطلاب والمشاركين في المسابقات الترفيهية، في الحفل الختامي الذي نظّمته إدارة نشاط الطلاب للبنين بنادي الحي بمدارس الثغر بالخالدية، بحضور مساعد المدير العام للخدمات المساندة نائب الرئيس التنفيذي لنوادي الحي بتعليم جدة عبدالعزيز الرفاعي، ومدير إدارة نشاط الطلاب ممثل أندية الحي عوض العتيبي، وعدد من القادة التربويين والمشرفين على الأندية بجدة.
وقال مساعد مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالعزيز الرفاعي، في كلمته أثناء الحفل: إن "نشاط الطلاب المتنوع في الفترة المسائية من خلال مشاركة الطلاب في أندية الحي المنشرة في أحياء جدة، له أهمية وتأثير كبير، من خلال إشراكهم في برامج وفعاليات تربوية يقوم عليها مشرفون أكفاء من المعلمين".
وأضاف: "يلبي التنوع في المسابقات النوعية والخروج عن المألوف، احتياجات الشباب المتمثلة في مسابقات الخط العربي، ومسابقة الإلقاء (الخطابة- الشعر)، ومسابقة كرة الطاولة، ومسابقة الكراسي المتحركة لكرة السلة لأصحاب المهن من ذوي الإعاقة، وغيرها من البرامج النوعية المختلفة"، وقدم شكره للطلاب والمعلمين والقائمين على الأندية؛ لجهودهم الكبيرة في تقديم الفائدة لأبنائنا الطلاب في جميع المجالات.
من جهته قال ممثل أندية الحي للبنين بـ"تعليم جدة" عوض العتيبي: إن "أندية الحي المنتشرة في أحياء جدة استقبلت خلال الفترة الماضية الكثير من الزوار والطلاب، تجاوزوا 5 آلاف زائر يوميًّا في 41 ناديَ حيٍّ على مستوى تعليم جدة والمنتشرة في الأحياء".
وأضاف: "شارك أكثر من 500 طالب في المسابقات الترفيهية والرياضية والثقافية التي نظّمتها الأندية خلال الفترة الماضية، وتنافس الأعضاء على الفوز في المسابقات، التي كان لها الأثر الإيجابي بين المشاركين، وفي ختام المسابقات تم تكريم ٣٠ عضوًا في جميع المسابقات و31 معلمًا من العاملين في الأندية والداعمين"؛ مقدمًا شكره لإدارة الأندية في الوزارة وشركة تطوير على اعتماد مثل هذه الفعاليات، ودعمها، والشكر للقائمين على الأندية من قادة ومشرفين لجهودهم في تقديم المحتوى التربوي الذي يلبي تطلعات الشباب من خلال المسابقات والبرامج النوعية.
، تكريم 61 عضوًا ومشرفًا في ختام مسابقات أندية الحي للبنين بتعليم جدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم 61 عضوًا ومشرفًا في ختام مسابقات أندية الحي للبنين بتعليم جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.