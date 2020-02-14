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اختتمت المبادرة المجتمعية "سعي" لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة برنامجها المسمى "عاقل"، الذي أطلقته أواخر العام الميلادي الماضي؛ بهدف تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقات الفكرية واستفاد منه 30 شاباً، تم تخريجهم وتأهيلهم لسوق العمل بدعم من مؤسسة الملك خالد بعد تدريبهم وصقلهم نظرياً وعملياً لمدة شهرين وإلحاقهم للانخراط بالعمل في بعض شركات الأغذية.
أقيم الحفل الختامي في مركز الملك سلمان الاجتماعي برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، وأهالي المستفيدين ورجال الأعمال، وعدد من المهتمين بالشأن الاجتماعي عامة والمهتمين بمستقبل ذوي الإعاقات على وجه الخصوص.
تضمن الحفل العديد من الفقرات بدءاً بالسلام الملكي فالقرآن الكريم، ثم كلمة لمؤسس المبادرة مرزوق العتيبي الذي تحدث عن الهدف منها ونتائجها، وشكر الداعمين لها.
ثم كلمة لمدير عام عمل وتنمية منطقة الرياض -راعي الحفل - الدكتور السيالي أشاد فيها بما يحظى به ذوو الإعاقة من اهتمام، سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي أو القطاع غير الربحي.
وشدد "السيالي" على أهمية مثل هذه المبادرات الهادفة إلى تمكين ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم ودمجهم بالمجتمع ليصبحوا أشخاصًا منتجين، مؤكداً أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض يؤيد ويدعم مثل هذه المبادرات، فيما كُرِّم شركاء المبادرة والمستفيدون منها والداعمون لها.
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 06:04 PM
برنامج ضمن "سعي" تدعمه مؤسسة الملك خالد.. "فعاليات وتكريم"شاهد حفل ختام "عقل".. تأهيل 30 شاباً معاقاً فكرياً لسوق العمل
اختتمت المبادرة المجتمعية "سعي" لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة برنامجها المسمى "عاقل"، الذي أطلقته أواخر العام الميلادي الماضي؛ بهدف تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقات الفكرية واستفاد منه 30 شاباً، تم تخريجهم وتأهيلهم لسوق العمل بدعم من مؤسسة الملك خالد بعد تدريبهم وصقلهم نظرياً وعملياً لمدة شهرين وإلحاقهم للانخراط بالعمل في بعض شركات الأغذية.
أقيم الحفل الختامي في مركز الملك سلمان الاجتماعي برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، وأهالي المستفيدين ورجال الأعمال، وعدد من المهتمين بالشأن الاجتماعي عامة والمهتمين بمستقبل ذوي الإعاقات على وجه الخصوص.
تضمن الحفل العديد من الفقرات بدءاً بالسلام الملكي فالقرآن الكريم، ثم كلمة لمؤسس المبادرة مرزوق العتيبي الذي تحدث عن الهدف منها ونتائجها، وشكر الداعمين لها.
ثم كلمة لمدير عام عمل وتنمية منطقة الرياض -راعي الحفل - الدكتور السيالي أشاد فيها بما يحظى به ذوو الإعاقة من اهتمام، سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي أو القطاع غير الربحي.
وشدد "السيالي" على أهمية مثل هذه المبادرات الهادفة إلى تمكين ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم ودمجهم بالمجتمع ليصبحوا أشخاصًا منتجين، مؤكداً أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض يؤيد ويدعم مثل هذه المبادرات، فيما كُرِّم شركاء المبادرة والمستفيدون منها والداعمون لها.
، شاهد حفل ختام "عقل".. تأهيل 30 شاباً معاقاً فكرياً لسوق العمل ،
المصدر : الخليج 365
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