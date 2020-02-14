2020-02-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن هناك حالات تحصل فيها النساء على المعاش التقاعدي. وقالت التقاعد في تغريدة لها عبر تويتر: إن هناك 6 حالات تستحق فيها الموظفة معاشًا تقاعديًّا، منها المُحالة إلى التقاعد لبلوغها سن الستين سنة، بشرط ألا تقل مدة خدمتها عن سنة، والمتوفاة والمفصولة بسبب عجزها عن العمل بصورة قطعية، مهما تكن مدة خدمتها، وأيضًا التي انتهت خدمتها لأي سبب كان، ولديها خدمة مدتها 25 عامًا فأكثر، ومَن انتهت خدمتها بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء، أو بأمر سامٍ وبغير سبب تأديبي، بشرط ألا تقل مدة خدمتها عن 15 عامًا.وأخيرًا، المرأة المُحالَة إلى التقاعد بناءً على طلبها ولديها خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل مدتها عن 20 سنة كاملة، بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينها.