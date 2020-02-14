العمل ترد على شكاوى من زيارات مفتشيها الميدانيين

2020-02-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على ما تداوله البعض على موقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، بشأن شكاوى من عمليات ‏التفتيش الميداني التي تقوم بها الوزارة. وقالت العمل: إن إجراءات التفتيش تتم بشكل مؤتمت كليًّا، ومن ضمن ذلك إسناد الزيارات للمفتشين بناء على البلاغات التي ترد للوزارة أو زيارات مجدولة إلكترونيًّا، مع توفير آلية الاعتراض وتقديم المستندات الداعمة إلكترونيًّا، وتقبل اعتراضات أصحاب العمل على المخالفات التي يثبت فيها صاحب العمل أن الموظف السعودي لم يكن موجودًا لظرف طارئ بعد تقديم المستندات المثبتة لتوظيفه.وشددت العمل على أن هدفها تصحيح المخالفات وتنظيم سوق العمل.وأطلقت الوزارة، في وقت سابق، مبادرات تساعد في زيادة الالتزام، ومن ذلك برنامج التقييم الذاتي الذي يمكن المنشأة من معرفة ما عليها من التزامات، وكذلك الإعفاء لنسبة 80% من المخالفة الأولى، ومبادرة حلول تسوية المخالفات بتخفيض قيمة الغرامة بنسبة 70% مقابل التوظيف.