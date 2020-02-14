شكرا لقرائتكم خبر

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تؤكد جميع إجراءات وعمليات التفتيش مؤتمتة كليًا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

إشارة إلى ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي بخصوص عمليات ‏التفتيش الميداني التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. توضح الوزارة أن إجراءات التفتيش تتم بشكل مؤتمت كليًا، ومن ضمن ذلك إسناد الزيارات للمتفشين بناء على البلاغات التي ترد للوزارة أو زيارات مجدولة إلكترونياً، مع توفير آلية الاعتراض وتقديم المستندات الداعمة إلكترونياً، وتقبل اعتراضات أصحاب العمل على المخالفات التي يثبت فيها صاحب العمل أن الموظف السعودي لم يكن متواجداً لظرف طارئ بعد تقديم المستندات المثبتة لتوظيفه. وتنوه الوزارة بأن هدفها تصحيح المخالفات وتنظيم سوق العمل. الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أطلقت عددًا من المبادرات التي تساعد في زيادة الإلتزام، ومن ذلك برنامج التقييم الذاتي الذي يمكن المنشأة من معرفة ما عليها من التزامات، وكذلك الإعفاء لنسبة 80% من المخالفة الأولى، ومبادرة حلول تسوية المخالفات بتخفيض قيمة الغرامة بنسبة 70% مقابل التوظيف. هذا وتؤكد الوزارة على ضرورة استخدام القنوات النظامية المتاحة على موقعها، لتقديم الشكاوى والاقتراحات.